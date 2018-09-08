В Кувейте продавцы пытались спрятать несвежую рыбу под их "игрушечным аналогом" - ФОТО

Махинация стала известна общественности, когда одна из покупательниц начала чистить купленную в этом магазине рыбу. Во время процедуры фальшивый глаз отвалился. Женщина опубликовала фотографии в сети, они быстро обрели популярность среди пользователей.

Продавцы продуктового магазина, чтобы обмануть покупателей, вставляли рыбам игрушечные глаза и продавали по ценам "свежайшей рыбки".

На снимки обратило внимание Министерство торговли Кувейта. Его представители связались с женщиной, после чего приняли решение закрыть магазин, а владельцам лавки предъявили уголовные дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области задержали группу мужчина, которая занималась незаконным выловом морских креветок.