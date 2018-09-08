03:00 08.09.2018 | Общество | Новости
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В Кувейте продавцы пытались спрятать несвежую рыбу под их "игрушечным аналогом" - ФОТО

Рыбный магазин в Кувейте закрыли после того, как покупатели поймали продавцов в продаже "игрушечной рыбы". Об этом передает Meduza.

В Кувейте продавцы пытались спрятать несвежую рыбу под их

Махинация стала известна общественности, когда одна из покупательниц начала чистить купленную в этом магазине рыбу. Во время процедуры фальшивый глаз отвалился. Женщина опубликовала фотографии в сети, они быстро обрели популярность среди пользователей. 

Продавцы продуктового магазина, чтобы обмануть покупателей, вставляли рыбам игрушечные глаза и продавали по ценам "свежайшей рыбки".

На снимки обратило внимание Министерство торговли Кувейта. Его представители связались с женщиной, после чего приняли решение закрыть магазин, а владельцам лавки предъявили уголовные дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевской области задержали группу мужчина, которая занималась незаконным выловом морских креветок.


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