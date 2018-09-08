10:30 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Киевводоканале" сообщили о готовности к зимнему сезону

Подразделения "Киивводоканал" отчитались, что провели ремонтные работы на 90,2% от запланированных водопроводных сетей и 61% от запланированных канализационных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Стоит отметить, что ремонтные работы проводились с целью обеспечения холодного водоснабжения и отвода стоков, а также в рамках подготовки к зимнему периоду.

На подготовку к осенне-зимнему периоду было потрачено 20 758,3 тыс. грн. На сетях, находящихся во владении и пользовании Киевводоканала, было ликвидировано 1795 повреждений на водопроводных сетях, 2355 - на канализационных сетя.

Также в компании добавили, что уже подготовлены 46 водопроводных станции, 21 канализационной насосной станции, 64,2% водопроводных очистных сооружений и 58,9% канализационных очистных сооружений.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ""Киевводоканал" предупредил о плановых отключениях водоснабжения в столице на этой неделе. Отмечается, что для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит плановые ремонтные работы.


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