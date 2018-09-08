В Египте к расстрелу приговорены 5 лидеров партии экс-президента Мурси

На публичную казнь предстанут, в частности, "правая рука" Мурси - Эссам аль-Эриан и Мохаммед Бельтаги, а также проповедник Сафват Хигази, духовный лидер движения Мухаммед Бади и еще несколько человек. Более 100 человек были приговорены к пожизненному заключению, еще 300 - от 15 до 20 лет лишения свободы.

Также уголовные сроки получили 739 обвиняемых, которым вменяют убийства и противозаконные протестные акции в 2013 году, в ходе которых погибло 8 полицейских.

Напомним, что после военного переворота движение "Братья-мусульмане" после свержения Мурси запретили, а свыше 1400 сторонников экс-президента расстреляли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно уголовный суд в Каире приговорил к смертной казни 75 человек террористической организации "Братья мусульмане" к смертной казни через расстрел.