01:00 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские дипломаты извинились за публикацию фейковой новости "Про арбуза-гиганта" из Херсонской области - ФОТО

Министерство иностранных дел Украины извинилось за публикацию на своей страницк в Facebook фейковой новости о 119-килограммовый арбуз, который якобы был зафикисрован на Херсонщине.

Украинские дипломаты извинились за публикацию фейковой новости

Так, депутат горсовета Херсона Виталий Богданов написал следующее: "Самая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области"

Чуть позже интернет-пользователи опубликовали информацию о том, что этот арбуз был выращен в американском штате Мичиган в 2013 году. Данные подтвердились, когда была проанализирована информация на сайте Клуб любителей гигантских арбузов.

Реальным "хозяином" гигантской ягоды оказался фермер из американского штата Мичиган.

"Это фото Билла в 2013 году. Он установил новый рекорд штата Мичиган, а также новый мировой рекорд!", - сообщается под изображением арбуза.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киев прибыла баржа с Херсонскими арбузами


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