10:12 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня несколько облцентров празднуют день города

В субботу восьмого сентября День города отмечает Житомир, Винница и Днепр. Также в эти выходные день города празднует Луцк. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сегодня несколько облцентров празднуют день города

Президент Украины Петр Порошенко, присоединился к поздравлениям жителей Житомира. Он пожелал всегда гордится своей малой родиной и продолжать ее развивать, как неотъемлемую часть европейской независимой Украины.

В приветствии Виннице Глава государства отметил, что целенаправленная и согласованная работа местной власти по формированию положительного делового имиджа Виннице, создание условий для привлечения капитала подтверждаются динамикой внедрения новых инвестиционных проектов украинскими и иностранными бизнесменами.

А Днепр Президент поздравил, указав, что глубоко убежден, что вы весомые возможности для роста научного, промышленного и культурного потенциала региона.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столиц праздновали массовые гуляния, по случаю 27-летия независимости. Различные варианты досуга подготовили муниципальные и государственные власти, некоторые из них были организованы волонтерами.


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