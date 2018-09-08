Сегодня несколько облцентров празднуют день города

Президент Украины Петр Порошенко, присоединился к поздравлениям жителей Житомира. Он пожелал всегда гордится своей малой родиной и продолжать ее развивать, как неотъемлемую часть европейской независимой Украины.

В приветствии Виннице Глава государства отметил, что целенаправленная и согласованная работа местной власти по формированию положительного делового имиджа Виннице, создание условий для привлечения капитала подтверждаются динамикой внедрения новых инвестиционных проектов украинскими и иностранными бизнесменами.

А Днепр Президент поздравил, указав, что глубоко убежден, что вы весомые возможности для роста научного, промышленного и культурного потенциала региона.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столиц праздновали массовые гуляния, по случаю 27-летия независимости. Различные варианты досуга подготовили муниципальные и государственные власти, некоторые из них были организованы волонтерами.