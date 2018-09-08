Сегодня несколько облцентров празднуют день города

В субботу восьмого сентября День города отмечает Житомир, Винница и Днепр. Также в эти выходные день города празднует Луцк. Об этом сообщают украинские СМИ.
Президент Украины Петр Порошенко, присоединился к поздравлениям жителей Житомира. Он пожелал всегда гордится своей малой родиной и продолжать ее развивать, как неотъемлемую часть европейской независимой Украины.
В приветствии Виннице Глава государства отметил, что целенаправленная и согласованная работа местной власти по формированию положительного делового имиджа Виннице, создание условий для привлечения капитала подтверждаются динамикой внедрения новых инвестиционных проектов украинскими и иностранными бизнесменами.
А Днепр Президент поздравил, указав, что глубоко убежден, что вы весомые возможности для роста научного, промышленного и культурного потенциала региона.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столиц праздновали массовые гуляния, по случаю 27-летия независимости. Различные варианты досуга подготовили муниципальные и государственные власти, некоторые из них были организованы волонтерами.