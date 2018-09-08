16:24 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за выбросов на заводе "Крымский титан" детей из Херсона отправляют в Скадовск

Сегодня восьмого сентября в Херсонской области из-за химических выбросов на заводе "Крымский титан" местная власть приняла решение временно отправить детей в курортный Скадовск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Из-за выбросов на заводе

Как известно, такое решение было принято с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей. Так, в Скадовск уже отправили более двух тысяч детей.

В министерстве также добавили, что дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что на территории оккупированного полуострова могут производить компоненты химического оружия. Бабин сообщил, что экологические проблемы, возникающие в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыму, испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области.


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