19:41 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экологическая опасность в Крыму: из Херсонщины вывезли полтысячи человек

Из-за возможных выбросов на заводе "Крымский титан" эвакуируют детей и взрослых из Херсонской области. Об этом в субботу сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Экологическая опасность в Крыму: из Херсонщины вывезли полтысячи человек

В ведомстве отметили, что такие меры принимаются с целью целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около двух тысяч человек отправят в Скадовск.

По данным МинВОТ, 7 сентября в Скадовск были отправлены 200 человек, 8 сентября - 500 человек.

В Херсонской ОГА отметили, что детей вывозят из двух сел Чаплинского района - Григорьевка и Першоконстантиновка, с Каланчацкого района - из сел Мирное, Каирка, Александровка, Гавриловка, Полевое, Памятник.

Планируется, что дети будут находиться на отдыхе 10 дней.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в загрязненный Армянск для перевозки детей в санатории Крыма уже прибыли 28 автобусов. Родители растеряны: на сборы детей им дали всего два часа. Они сетуют, что организация эвакуации не продумана должным образом. 


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