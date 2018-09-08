Британский полицейский стал первым в истории победителем лотереи от своего графства

Бывший полицейский, а ныне 70-летний житель исторического графства Йоркшир сорвал сказочный куш в лотерею. Об этом говорится на сайте mirror.co.uk.
Мужчина рассказал, что просто вписывал в билет номера дней рождения своих друзей. И это, как оказалось, принесло ему победу.
Сейчас известно, что счастливчик давно отдыхает на пенсии, а ранее работал полицейским. Денежный приз уйдет на покупку нового дома или нового автомобиля.
"Мне так повезло. Я буду продолжать покупать лотерейные билеты, поскольку знаю, что вырученные деньги идут на благие дела, в том числе — и на развитие региона, где я проживаю", - говорит мужчина.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский пенсионер из города Спирфиш стал победителм государственной лотереи Powerball.