07:28 07.09.2018 | Общество | Новости
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Возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1 баллов

В ночь на пятницу, 7 сентября, возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение.

Возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1 баллов

Его магнитуда составила 8,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг находился в 115 километров к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува, он залегал на глубине 669 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась

Напомним, в Японии после землетрясения магнитудой 6,7 на острове Хоккайдо погибли по меньшей мере 8 человек и около 40 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УРА-Информ, из-за землетрясения произошло схождение оползней в трех районах острова, а также обрушения нескольких домов. Повреждены дороги.


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