Возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1 баллов

Его магнитуда составила 8,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг находился в 115 километров к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува, он залегал на глубине 669 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась

Напомним, в Японии после землетрясения магнитудой 6,7 на острове Хоккайдо погибли по меньшей мере 8 человек и около 40 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УРА-Информ, из-за землетрясения произошло схождение оползней в трех районах острова, а также обрушения нескольких домов. Повреждены дороги.