В Украине запрещен ввоз еще двух книги из России

По мнению комитета книги имеют признаки пропаганды, в них фальсифицируется история, навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора.

В частности, не дано разрешение на ввоз книги создателя новых мифов о "сверхдержаве" России Бориса Баландинского "Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы ...", а также издания "Велесова книга", предисловие к которой в духе имперских идеологических доктрин написал Александр Асов".

При этом член экспертного совета Госкомтелерадио, ученый Виталий Довгич отметил, что автор предисловия Асов - известный фальсификатор первоисточников, полемика с которым продолжается с начала 90-х. Теперь он уже в духе государственной пропаганды РФ, продолжает удлинять историю России, которой в мире не было во времена, когда фиксировались дощечки "Велесовой книги", - отметил Довгич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по состоянию на сегодня 23 июля, приняли решение запретить ввоз в страну литературы из РФ по психологии. Так, ведомство отказало ООО "Дресс Шоу" в выдаче лицензии на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства "АСТ". Известно, что в книге сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о "русском боевом НЛП".