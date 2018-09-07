В Украине закрылся известный российский телеканал

Как известно, этот телеканал обвиняют в пропаганде органов государства-агрессора с участием особей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение о внесении изменений в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, приняли накануне. Также известно, что иностранная программа RTVI имеет юрисдикцию Великобритании.

После годового мониторинга стало ясно, что в его эфирном наполнении неоднократно были зафиксированы нарушения действующего украинского законодательства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестный сообщил о минировании здания телеканала "Интер". Спасатели из здания на Дмитриевской эвакуировали 35 человек.