21:33 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине отмечают День военной разведки

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами работы военной разведки Украины, которая признана партнерами Украины в мире за эффективный вклад в систему коллективной безопасности НАТО и ЕС.

В Украине отмечают День военной разведки

Об этом говорится в поздравлении Президента военной разведки с профессиональным праздником.

Благодаря профессионализму и агрессивной активности военная разведка, по словам Порошенко, украинская армия получила значительный авторитет у спецслужб партнеров Украины в мире и признана ими как эффективный контрибьютор в систему коллективной безопасности НАТО и Европейского Союза.

По словам главы госсударства, незаметные для противника и почти неизвестные соотечественникам воины “тайного фронта“ делают свой бесценный вклад в приближение нашей неотвратимой победы над российскими захватчиками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. Накануне в морской порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78). Также в учениях примет участие флагманский корабль ВМФ США USS Mount Whitney.


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