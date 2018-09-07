В Украине объявлен наивысший уровень гидрологической ситуации

Сообщается, что в течение 7 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м, в пределах русел. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пострадавшим рекомендуется покинуть свои жилища, предварительно захватив с собой теплую одежду, продовольствие и документы.

Ведомство по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские синоптики прогнозируют на ближайшие три дня сохранение пятого уровня пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень будет преобладать в южных, восточных и центральных областях страны.