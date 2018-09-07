В Тернопольской области на взятке попался сотрудник военкомата

Мужчина попался на взятке в 1400 долларов. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, должностные лица одного из военкоматов организовали коррупционную "схему" отсрочки призыва на военную службу.

Среди оснований для отсрочки - непригодность лица к службе. Факт вымогательства был задокументирован. Правоохранители задержали правонарушителя в служебном кабинете, в котором было изъято 1400 долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос о задержании должностного лица и отстранения от занимаемой должности.

Кроме того, проверяется причастность военного комиссара указанного РВК и членов призывной комиссии к совершению данного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке.