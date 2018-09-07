В Таллинне пикетировали посольство РФ в поддержку Сенцова - ФОТО

Об этом передает Укринформ.

Сообщается, что митинг проходил в центре старого города напротив посольства России в Таллинне. Главным лозунгом пикета было Free Sentsov. Также звучало Free Sushchenko, "Свободу политзаключенным".

Кроме того, митингующие выкрикивали лозунги "Нам не нужна Новороссия!", "Руки прочь от Донбасса!", "Крым - это Украина", "Рашизм не пройдет", "Сов'єт - нет! Свобода - да!".

Стоит добавить, что подобное пикетирование российского посольства в Таллинне активистами продолжается уже четыре года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на официальном сайте Белого дома петиция за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который в России незаконно приговорен к 20 годам лишения свободы, набрала все необходимые 100 тысяч подписей.