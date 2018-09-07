В Индии либерализировали законодательство в области сексуальных меньшинств

Верховный суд Индии признал неконституционной статью 377 Уголовного кодекса страны, предполагавшей до 10 лет колонии за интимную одногендерную связь. Об этом передает BBC.
Статья закона просуществовала более 160 лет. Она были принята еще во времена колониального господства Великобритании в 1861 статья регулировала "противоестественные половые сношения с любым мужчиной, женщиной или животным". Новое законодательство стало прорывом в области либерализации прав человека в стране, отметил служитель Фемиды, принявший судьбоносное решение.
Таким образом, суд постановил, что дискриминация на основании сексуальной ориентации является нарушением прав человека. При этом наказание за зоофилию и педофилию суд оставил без изменений.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ.