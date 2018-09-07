09:31 07.09.2018 | Общество | Новости
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В Индии либерализировали законодательство в области сексуальных меньшинств

Верховный суд Индии признал неконституционной статью 377 Уголовного кодекса страны, предполагавшей до 10 лет колонии за интимную одногендерную связь. Об этом передает BBC. 

В Индии либерализировали законодательство в области сексуальных меньшинств

Статья закона просуществовала более 160 лет. Она были принята еще во времена колониального господства Великобритании в 1861 статья регулировала "противоестественные половые сношения с любым мужчиной, женщиной или животным". Новое законодательство стало прорывом в области либерализации прав человека в стране, отметил служитель Фемиды, принявший судьбоносное решение.

Таким образом, суд постановил, что дискриминация на основании сексуальной ориентации является нарушением прав человека. При этом наказание за зоофилию и педофилию суд оставил без изменений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно власти Мадрида в этом году хотят открыть первый дом престарелых для представителей ЛГБТ.


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