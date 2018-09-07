08:32 07.09.2018 | Общество | Новости
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Ураган "Флоренс" в пятницу наберет силу

На Соединенные Штаты Америки надвигается ураган "Флоренс".

Ураган

В пятницу, 7 сентября, он наберет силу, а к выходные он начнет оказывать влияние на погодные условия в ряде прибрежных штатов Америки. Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Флоренс" ослаб со второй до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 35,7 метров на секунду. Специалисты центра ранее отмечали, что "Флоренс" может стать самым мощным ураганом в Атлантике в текущем сезоне.

На данный момент ураган находится в 1685 километрах к юго-востоку от Бермудских островов и движется в северо-западном направлении со скоростью 4,5 метров на секунду. При этом синоптики прогнозируют, что ухудшение погоды на островах произойдет в пятницу, а в некоторых прибрежных штатах - в выходные дни.

В обоих случаях ожидаются, в частности, сильные волны, которые могут представлять опасность для жизни людей, - предупредили синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 7 сентября, возле побережья Фиджи произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 8,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, очаг находился в 115 километров к юго-востоку от столицы Фиджи, города Сува, он залегал на глубине 669 километров.


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