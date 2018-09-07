14:49 07.09.2018 | Общество | Новости
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Скрипаль занимался разборками с "русской мафией" в Испании

 Бывший полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль до отравления "Новичком" сотрудничал с испанскими спецслужабми для ликвидации в стране группировок русской мафии. Об этом передает The New York Times.

Скрипаль занимался разборками с

Согласно опубликованной изданием информации, российский ГРШник помогал спецслужбам страны бороться с российскими криминальными авторитетами, которые были активны на территории Испании. Скрипаля также подозревают в "двойном шпионаже" на стороне Чехии, с спецслужбами которых он встречался 2012 году в Праге и с разведывательными службами Эстонии в 2016 году.

Вероятно, удар направленный на Скрипаля готовился в России, но источником для угрозы жизни Скрипаля теперь могут быть и российские преступные группировки, нежелающие присутствия последнего в их криминальном мире.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "почти наверняка" было одобрено в России на высшем уровне.


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