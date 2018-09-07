Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Сухо будет только Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, в течение суток в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди.

В Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 метров на секунду.

На остальной территории синоптики предупреждают, что будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня с утра и до самого вечер небо будет скрыто за облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.