18:57 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сестра Сенцова призывает писать ему письма в колонию

Сестра незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти четыре месяца, призывает украинцев писать ему письма.

Сестра Сенцова призывает писать ему письма в колонию

Об этом Наталья Каплан написала в своем Facebook.

Она заверила, что переписка с Олегом снова работает, но предупредила, что все без исключения письма проходят цензуру.

"Олег очень ценит личные письма, напишите, что происходит вокруг вас, в вашем городе, что вы чувствуете, о чем думаете", - написала Каплан.

Сестра Сенцова также советует писать ему о политике. По ее словам, он очень интересуется, что происходит в Украине, и в мире тоже.

"Но помните, что вы пишете в Россию. Если вы хотите, чтобы письмо прошло, никаких "Крым - это Украина", там это расценивают, как уголовное преступление по статье "экстремизм", - предупредила Каплан.

Женщина советует писать по-русски, поскольку к письмам любыми другими языками придется ждать нотариально заверенный перевод.

Как сообщал "УРА-Информ", в четверг вечером в эстонской столице, Таллине, активисты страны совместо с представителями украинской диаспоры пикетировали Посольство РФ с требованием освободить Олега Сенцова и всех других украинских политзаключенных в России.


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