Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинских бойцов

Как известно, проросийские боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Катериновка, Южное, Гнутово и Водяное.

Кроме того, по защитникам пункта Счастье вел прицельный огонь снайпер. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника.

Так, из-за многочасового обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторингово миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".