20:12 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинских бойцов

В течение сегодняшнего дня российские оккупационные войска более восьми раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинских бойцов

Как известно, проросийские боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Катериновка, Южное, Гнутово и Водяное.

Кроме того, по защитникам пункта Счастье вел прицельный огонь снайпер. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника.

Так, из-за многочасового обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторингово миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".


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