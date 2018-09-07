Показатели химических веществ в Херсонской области остаются в пределах нормы - Минздрав

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, за минувшие сутки жители Херсонской области не обращались за медицинской помощью. При этом все учреждения здравоохранения при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь.

"Жителям населенных пунктов возможного поражения предложено по желанию провести оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях курортных районов области", - добавили в Министерстве.

Минздрав Украины призывает жителей области обращаться к врачу при первых признаках отравления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 20 детей пострадали в Херсонской области, вблизи админграницы с оккупированным Крымом, из-за выбросов опасных веществ на заводе "Титан" в Армянске.