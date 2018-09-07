16:57 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203120:labazovych

Показатели химических веществ в Херсонской области остаются в пределах нормы - Минздрав

В Министерстве здравоохраения Украины заявили, что по состояни на 7 сентября в Херсонской области обнаружено превышение допустимого уровня химических веществ в результате выбросов завода "Крымский Титан".

Показатели химических веществ в Херсонской области остаются в пределах нормы - Минздрав

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, за минувшие сутки жители Херсонской области не обращались за медицинской помощью. При этом все учреждения здравоохранения при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь.

"Жителям населенных пунктов возможного поражения предложено по желанию провести оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях курортных районов области", - добавили в Министерстве.

Минздрав Украины призывает жителей области обращаться к врачу при первых признаках отравления.

 Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 20 детей пострадали в Херсонской области, вблизи админграницы с оккупированным Крымом, из-за выбросов опасных веществ на заводе "Титан" в Армянске.


Поделиться
Читайте также:
 
Немцы считают миграционную политику государства катастрофической На сайте парламента Канады появилась петиция в поддержку пленников Кремля СБУ должна проверить правомерность закрытия дел Захарченко, - Геращенко На одном из мостов Киева ограничат движение
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив