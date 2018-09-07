Появился доступ к материалам прослушки, подтверждающей факт обращения А. Гриценко к Коломойскому о выделении ему 5 млн.

Собеседники обсуждали ситуацию в Украине, говорили о поведении провластных и оппозиционных политиков в современных реалиях государственного управления. В частности, собственник группы "Приват" затронул тему своих отношений с Анатолием Гриценко – лидером партии "Громадянська позиція". И. Коломойский утверждал, что Гриценко лично обращался к нему с просьбой о предоставлении ему 5 млн. на личные цели. Олигарх подчеркнул, что деньги политик требовал именно для себя, а не с целью финансирования какого-то проекта.

В одном из фрагментов разговора прозвучало буквально следующее:

"И. К.: Скажи мне, я говорил тебе, что они ублюдки?

М. Б.: Да.

И. К.: Я говорил тебе, что этот взяточник Гриценко просил у меня 5 миллионов?

М. Б.: Ну.

И. К.: Говорил тебе об этом?

М. Б.: Да, да."

Обращаем ваше внимание на то, что ранее уже публиковались другие материалы, подтачивающие репутацию Анатолия Гриценко. Совсем недавно журналистами проекта "Наши деньги" были обнародованы видео кадры, подтверждающие наличие у А. Гриценко роскошного особняка в элитном поселке Конча-Заспа. Стоимость недвижимости политика оценивается десятками миллионов гривен. Кроме того, журналисты отследили ещё 4 квартиры в престижных районах Киева, принадлежащие А. Гриценко, но оформленные на имя его супруги.

Всплыли также незаконные действия экс-министра обороны при продаже государственных земель. Так, ещё в начале июня на сайте УНИАН появились документы, подписанные собственноручно Анатолием Гриценко, свидетельствующие о незаконной продаже 24 га земель, принадлежащих государству.