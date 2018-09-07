03:00 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Появились кадры обстрела террористами жилого сектора Красногоровки - ФОТО

Украинская сторона СЦКК зафиксировано обстрел вооруженными формированиями РФ жилого сектора города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Появились кадры обстрела террористами жилого сектора Красногоровки - ФОТО

Накануне российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. В результате одно помещение сгорело полностью, еще одно серьезно повреждено.

Отмечается, что силами спасателей ГСЧС и военнослужащих Объединенных сил пожар был ликвидирован. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", который накануне был закрыт из-за пожаров, возобновил работу.


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