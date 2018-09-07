Появились кадры обстрела террористами жилого сектора Красногоровки - ФОТО

Российская сторона действительно вышла из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе.

Вашингтон роет яму Москве: новая волна американских санкций против России вступает в силу в понедельник. Россия окажется перед лицом финансовой блокады: ей будет отказано в любом кредитовании в США. Как отреагирует Москва? Путин "хочет освободиться от диктата доллара" и вместе с Ираном и Турцией может сформировать "золотой блок". Санкции вызвали потери и за пределами России, среди европейских союзников США, и это весьма поучительная история, комментирует пресса.