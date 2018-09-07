Появились кадры обстрела террористами жилого сектора Красногоровки - ФОТО

Украинская сторона СЦКК зафиксировано обстрел вооруженными формированиями РФ жилого сектора города Красногоровка. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Накануне российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. В результате одно помещение сгорело полностью, еще одно серьезно повреждено.
Отмечается, что силами спасателей ГСЧС и военнослужащих Объединенных сил пожар был ликвидирован. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", который накануне был закрыт из-за пожаров, возобновил работу.