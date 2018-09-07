Погода в Украине: жара отступает, дожди наступают

В большинстве областей Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами. Осадки не прогнозируются лишь в северных и восточных областях. Ветер восточный, 7-12 метров на секунду.

Днем по стране температура воздуха будет от 24 до 28 градусов тепла.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-14 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градуса.

На севере страны в пятницу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В центре Украины кратковременный дождь, местами грозы, Температура воздуха ночью составит 11-18 теплых градусов. Днем термометры покажут от 21 до 26 градусов.

На востоке Украины местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На юге Украины кратковременный дождь, местами сильный, кое-где грозы и град. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В Крыму сегодня также кратковременный дождь, местами грозы и град. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: Святой Тит последний гриб растит. Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.