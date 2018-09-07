Новым главарем "ДНР" назначен Пушилин

Решение о его назначении якобы принял "народный совет ДНР". Как сообщают в пятницу, 7 сентября, местные сепаратистки СМИ, Пушилин будет временно исполнять обязанности, а 11 ноября пройдут "выборы" главаря и "депутатов народного совета ДНР".

Напомним, главарем "ДНР" был Александр Захарченко, который был убит в центре оккупированного Донецка днем 31 августа. Захарченко скончался от полученных ранений после взрыва в кафе "Сепар".

Как сообщал УРА-Информ, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что причиной гибели Захарченко может быть "методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик". Еще одной версией убийства Захарченко могут быть "разборки на коммерческой основе".