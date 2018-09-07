01:30 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине горит низовой лес

В четверг, 6 сентября, в Харьковской области начался лесной пожар.

На Харьковщине горит низовой лес

На данный момент спасателям удалось локализовать низовой лесной пожар на территории Чемужовского лесничества Змиевского лесхоза возле села Миргороды. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, разведкой было установлено, что горение хвойной подстилки происходит в кварталах №№ 12, 13 16 и 17.

Около двух часов дня пожар был локализован на площади три гектара. К тушению пожара привлечены восемь отделений ГосЧС на автоцистернах и пожарный вертолет Ми-8. Вертолет осуществил жесять сбросов воды, а это 20 тонн.

На верхние ярусы хвойных деревьев огонь не распространился, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Мельникова горел ресторан " Ланселот".


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