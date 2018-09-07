На Харьковщине горит низовой лес

На данный момент спасателям удалось локализовать низовой лесной пожар на территории Чемужовского лесничества Змиевского лесхоза возле села Миргороды. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, разведкой было установлено, что горение хвойной подстилки происходит в кварталах №№ 12, 13 16 и 17.

Около двух часов дня пожар был локализован на площади три гектара. К тушению пожара привлечены восемь отделений ГосЧС на автоцистернах и пожарный вертолет Ми-8. Вертолет осуществил жесять сбросов воды, а это 20 тонн.

На верхние ярусы хвойных деревьев огонь не распространился, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на улице Мельникова горел ресторан " Ланселот".