15:51 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донеччине спасатели напомнили пляжникам правила поведения на воде

Сегодня, 7 сентября, спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области провели информационно-разъяснительную работу у озера Ломоносовский, где каждый год присходит рекордное количество смретельных случаев гибели пляжников на воде. 

На Донеччине спасатели напомнили пляжникам правила поведения на воде

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Спасатели не только в теории, но и на практике показали, какими опасными могут быть последствия игнорирования элементарных правил поведения на воде.

Основными причинами трагедий на водоемах является несоблюдение гражданами основных правил безопасного поведения на воде: купание в необорудованных для этих целей местах, употребление спиртных напитков на пляжах, купание в нетрезвом состоянии, недостаточный контроль со стороны взрослых за поведением детей у водоемов.

Кроме того, присутствует спасатели рассказали о способах оказания помощи утопающим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с увеличением количества несчастных случаев спасатели напомнили гражданам Украины правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха. 


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