На Донеччине спасатели напомнили пляжникам правила поведения на воде

Сегодня, 7 сентября, спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области провели информационно-разъяснительную работу у озера Ломоносовский, где каждый год присходит рекордное количество смретельных случаев гибели пляжников на воде.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
Спасатели не только в теории, но и на практике показали, какими опасными могут быть последствия игнорирования элементарных правил поведения на воде.
Основными причинами трагедий на водоемах является несоблюдение гражданами основных правил безопасного поведения на воде: купание в необорудованных для этих целей местах, употребление спиртных напитков на пляжах, купание в нетрезвом состоянии, недостаточный контроль со стороны взрослых за поведением детей у водоемов.
Кроме того, присутствует спасатели рассказали о способах оказания помощи утопающим.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с увеличением количества несчастных случаев спасатели напомнили гражданам Украины правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха.