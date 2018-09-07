На Донеччине спасатели напомнили пляжникам правила поведения на воде

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Спасатели не только в теории, но и на практике показали, какими опасными могут быть последствия игнорирования элементарных правил поведения на воде.

Основными причинами трагедий на водоемах является несоблюдение гражданами основных правил безопасного поведения на воде: купание в необорудованных для этих целей местах, употребление спиртных напитков на пляжах, купание в нетрезвом состоянии, недостаточный контроль со стороны взрослых за поведением детей у водоемов.

Кроме того, присутствует спасатели рассказали о способах оказания помощи утопающим.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в связи с увеличением количества несчастных случаев спасатели напомнили гражданам Украины правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха.