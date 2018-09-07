06:00 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав заверил, что уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен

Концентрация вредных веществ на территории Херсонской области из-за экологической ситуации на севере Крыма не превышает опасный уровень.

Минздрав заверил, что уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен

На данный момент угрозы здоровью детей и взрослых нет. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, по состоянию на четыре часа дня по результатам лабораторных исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено. Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплинского и Каланчаковского районов Херсонской области.

В министерстве также заверили, что ни один ребенок или взрослый из области не госпитализирован. С 5 сентября медицинские бригады проводят осмотры жителей области. Среди осмотренных 700 детей в шести населенных пунктах у 12-ти обнаружены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели, характерные для сентября и не может быть связано с воздействием химических веществ.

На протяжении следующих дней для мониторинга состояния окружающей среды и здоровья населения будет осуществляться забор проб и анализ воды, почвы и воздуха, - указали в Минздраве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из населенных пунктов юга Херсонской области могут эвакуировать несовершеннолетних детей, которые находятся в относительной близости к месту расположения завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму, где происходят выбросы вредных химических веществ. Эвакуация может начаться уже в пятницу, 7 сентября. Об этом заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.


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