11:49 07.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ФБР будут продолжать обучать украинских взрывотехников американским методам работы с минами

На прошлой неделе на Львовщине представители ФБР США провели учения для взрывотехников Нацполиции Украины. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

ФБР будут продолжать обучать украинских взрывотехников американским методам работы с минами

Практические занятия проходили на базе Львовского учебного центра подготовки полицейских. В ходе пятидневного тренинга с привлечением представителей Федерального бюро расследования США в области борьбы с самодельными взрывными устройствами, украинские пиротехники изучали криминалистические приемы осмотра мест происшествий по фактам взрывов мин, бомб, снарядов и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, американские специалисты ознаковили украинских коллег с навыками по поиску и обезвреживанию вторичных взрывных устройств во время осмотра места происшествия по факту взрыва. По результатам отработки осуществлялось документальное оформление и фотофиксацию выполненных работ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми. 


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