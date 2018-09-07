ФБР будут продолжать обучать украинских взрывотехников американским методам работы с минами

Практические занятия проходили на базе Львовского учебного центра подготовки полицейских. В ходе пятидневного тренинга с привлечением представителей Федерального бюро расследования США в области борьбы с самодельными взрывными устройствами, украинские пиротехники изучали криминалистические приемы осмотра мест происшествий по фактам взрывов мин, бомб, снарядов и самодельных взрывных устройств.

Кроме того, американские специалисты ознаковили украинских коллег с навыками по поиску и обезвреживанию вторичных взрывных устройств во время осмотра места происшествия по факту взрыва. По результатам отработки осуществлялось документальное оформление и фотофиксацию выполненных работ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство обороны Украины совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции будут сотрудничать в борьбе с организованной преступностью и незаконной торговлей людьми.