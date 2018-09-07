Боевики за сутки 28 раз открывали огонь на Донбассе

Вместе с тем запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, противник в течение дня вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В основном боевики стреляли по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Напомним, боевики за прошедшие сутки среду, 5 сентября, 31 раз обстреливали украинские позиции. Вместе с тем тяжелое оружие враг не применял. В результате боевых действий в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один военный. Еще трое наших бойцов получили ранения.