08:15 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Никополе полиция задержала членов банды "Белое братство" - ФОТО

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в среду вечером, 5 сентября, в Днепропетровской области задержал четырех членов криминальной группировки "Белое братство".

В Никополе полиция задержала членов банды

Банда занималась тяжкими преступлениями сразу в нескольких регионах Украины. При этом среди преступлений были заказные убийства, рейдерские захваты, шантаж и наркоторговля.

Как сообщает пресс-служба полиции области, правоохранители задокументировали ряд фактов совершения тяжких преступлений, которые были сделаны этой организацией.

Лидером банды оказался 43-летний житель города Никололь, который монополизировал местный наркобизнес, и считается причастным к убийству своего конкурента - 25-летнего лидера этнической группы, который был расстрелян вместе с водителем.

Было также установлена, что банда занималась сбытом наркотических веществ в значительном объеме. Среди наркотических веществ была марихуана, амфетамин, метамфетамин, опий.

Также к ответственности привлечены отдельные сотрудники местной полиции, которые ежемесячно получали денежное вознаграждение за покрытие преступной деятельности. Посредником в передаче денег был бывший работник правоохранительных органов.

Полицией было задокументировано и разоблачено получения взятки в размере 72 тысяч гривен.

Напомним, как сообща УРА-Информ, прокуратура совместно с полицией задержала банду, которая пыталась похитить и вывезти в Российскую Федерацию бывшего гражданина России. За похищение они планировали получить вознаграждение в размере 17 миллионов долларов. Об этом в пятницу утром, 2 июня, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.


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