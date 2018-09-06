12:59 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202993:Polishuk

В Крыму людей предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске - ВИДЕО

Жителей аннексированного Россией Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске.

В Крыму людей предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске - ВИДЕО

Как сообщает в четверг, 6 сентября, "Крым.Реалии", после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.

Предупреждения о дожде распространяют по смс и телефону.

Напомним, на админгранице с Крымом зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан". 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофы "Крымский титан" приостанавливает производство, а детей эвакуируют из Армянска.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму сегодня также кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.


Поделиться
Читайте также:
 
Сенцова номинируют на премию Сахарова Впервые за всю историю президент Франции посетил Одессу - ФОТО В Краматорске сгорел закрытый хлебозавод - ФОТО, ВИДЕО Парубий призвал мир наказать Россию за применение химоружия
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив