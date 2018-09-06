В Крыму людей предупреждают о кислотных дождях после выбросов в Армянске - ВИДЕО

Как сообщает в четверг, 6 сентября, "Крым.Реалии", после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.

Предупреждения о дожде распространяют по смс и телефону.

Напомним, на админгранице с Крымом зафиксированы первые случаи отравлений пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан". 27 августа на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Также сообщалось, что в связи с риском экологической катастрофы "Крымский титан" приостанавливает производство, а детей эвакуируют из Армянска.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму сегодня также кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.