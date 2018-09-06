В "Борисполе" в этом году появилось восемь новых авиаперевозчиков

Соответствующую информацию подтвердили в главном столичном аэропорту. Отмечается, что последним из указанного списка в "Борисполь" стал летать ирландский лоукостер Ryanair.

При этом с начала августа были возобновлены полеты по маршруту Кишинев-Киев авиакомпания Air Moldova. В "Борисполе" ждут прихода еще двух авиакомпаний.

Также в украинский аэропорт зашла греческая компания Ellinair. В период летней навигации перевозчик летает из Киева в Салоники, на о. Корфу и о. Крит.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аэропорт Борисполь попал в пятерку европейских аэропортов, в которых стремительно растет пассажиропоток. А в прошлом месяце аэропорт проверили на устойчивость — колоссальное количество гостей финала Лиги Чемпионов.