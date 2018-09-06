12:36 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Борисполе" в этом году появилось восемь новых авиаперевозчиков

В Международный аэропорт "Борисполь" с начала 2018 года начали или возобновили полеты восемь авиаперевозчиков, среди которых иностранные компании Ryanair, Swiss, Iraqi Airways, Air Moldova, Ellinair, Air Malta, а также две украинские - Bravo Airways и Sky Up.

В

Соответствующую информацию подтвердили в главном столичном аэропорту. Отмечается, что последним из указанного списка в "Борисполь" стал летать ирландский лоукостер Ryanair.

При этом с начала августа были возобновлены полеты по маршруту Кишинев-Киев авиакомпания Air Moldova. В "Борисполе" ждут прихода еще двух авиакомпаний.

Также в украинский аэропорт зашла греческая компания Ellinair. В период летней навигации перевозчик летает из Киева в Салоники, на о. Корфу и о. Крит.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аэропорт Борисполь попал в пятерку европейских аэропортов, в которых стремительно растет пассажиропоток. А в прошлом месяце аэропорт проверили на устойчивость — колоссальное количество гостей финала Лиги Чемпионов.


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