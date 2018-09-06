02:00 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202926:nastya

Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе". Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины.

Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Контактная группа будет создана между четырьмя странами — Украина-Турция-Азербайджан-Грузия.

Во время двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

Кроме того, уже в октябре этого года группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полицейские провели операцию по задеражнию группы лиц, похищавщих иномарки и поддержаные автомобили. Сообщается, что правоохранители арестовали злоумышленников во время угона автомобиля «Honda CRV» на улице Маршала Жукова в Деснянском районе. 


Поделиться
Читайте также:
 
В первую неделю осени в Киеве зафиксировали температурный рекорд В Луганской области мужчина грозился подорвать школу с детьми - ФОТО Вокалист группы "Бумбокс" призвал украинцев подписать петицию в Белый дом об освобождении Сенцова Тереза Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив