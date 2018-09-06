Украина и Турция будут сотрудничать в борьбе с преступностью

Контактная группа будет создана между четырьмя странами — Украина-Турция-Азербайджан-Грузия.

Во время двусторонних переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

Кроме того, уже в октябре этого года группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве полицейские провели операцию по задеражнию группы лиц, похищавщих иномарки и поддержаные автомобили. Сообщается, что правоохранители арестовали злоумышленников во время угона автомобиля «Honda CRV» на улице Маршала Жукова в Деснянском районе.