Суд продлил арест журналисту Вышинскому

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Аавтономной республики Крым Татьяна Тихончик, подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября.

Напомним, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье Государственная измена Уголовного кодекса Украины.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.