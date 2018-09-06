21:32 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест журналисту Вышинскому

Херсонский городской суд в четверг, 6 сентября, продлил срок содержания под стражей главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Суд продлил арест журналисту Вышинскому

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Аавтономной республики Крым Татьяна Тихончик, подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября.

Напомним, украинские правоохранители задержали Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье Государственная измена Уголовного кодекса Украины.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.


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