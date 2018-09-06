Сенцова номинируют на премию Сахарова

Об этом сообщил представитель СМИ в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, украинец сегодня пользуется поддержкой Европейской народной партии, Партии европейских социалистов и Альянса европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте. Поэтому, вполне вероятно, что Сенцов станет одним из номинантов на премию Сахарова.

Также Рикард Йозвяк подчеркнул, что окончательное решение по выдвижению осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на премию имени Сахарова будет принято на следующей неделе.

С 1968 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается лицам или группам лиц, посвятившим свою жизнь свободе слова и защите прав человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вновь отказала матери осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании ее сына.