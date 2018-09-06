На Украину надвигаются дожди, местами с грозами

Местами возможны грозы. Существенное похолодание не предвидится. Днем температура воздуха по стране удержится в пределах 23-30 градусов тепла. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов тепла. Днем потеплеет до 24-26 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем будет от 18 до 24 градусов выше нуля.

На севере страны в четверг в Житомирской и Киевской областях местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, в Черниговской и Сумкой областях без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

В центре Украины местами небольшой кратковременный дождь. Сухо будет только в Полтавской и Днепропетровской областях. Температура воздуха ночью составит 10-18 градусов, тепла. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На востоке страны сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

На юге Украины кратковременный дождь, кое-где грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов.

В Крыму сегодня также кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь - будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.