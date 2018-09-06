17:12 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Новый год в Умань приехало уже почти девять тысяч паломников

В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже почти 9 тыс. хасидов.

На Новый год в Умань приехало уже почти девять тысяч паломников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пик прибытия паломников спасатели ожидают 7 сентября.

Сообщается, что сейчас за безопасностью паломников следят 108 спасателей. Также отмечается, что на домах, в которых ожидается концентрированное проживание паломников размещены специальные предупреждающие плакаты и листовки.

Как сообщал "УРА-Информ", в Умань на празднование Рош ха-Шана ожидается прибытие около 40 тысяч иностранных гостей, которые приедут праздновать Новый год по Иудейскому календарю. Правоохранители уже начали мероприятия по обеспечению публичной безопасности в районе массового пребывания паломников. Кроме того, в рамках сотрудничества завтра в Умань прибудут 20 израильских полицейских.


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