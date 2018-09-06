На Донбассе в среду погиб один украинский военный, трое ранены

Вместе с тем тяжелое оружие враг не применял. В результате боевых действий в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один военный. Еще трое наших бойцов получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции ООС, противник, в частности, вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Кроме этого, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор населенного пункта Красногоровка. Вследствие этого возник пожар и был поврежден жилой дом. Военнослужащие и подразделение ГосЧС Украины, вовлеченное в состав ООС, локализовали пожар.

По данным разведки, 5 сентября двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще пятеро ранены.

Уже с начала текущих суток, 6 сентября, противник четыре раза обстрелял позиции украинских войск. На Донецком направлении противник стрелял из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, а на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Чермалык и Водяное.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 4 сентября, боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.