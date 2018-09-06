Между Украиной и Польшей расширяется железнодорожное сообщение

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что стороны между собой договорились Украинская о проведении в октябре текущего года заседания двусторонней рабочей группы во Львове по расширению железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Омелян отметил, что рад прогрессу на уровне профильных министерств Украины и Польши. Сейчас обе страны активно работают над расширением железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", осенью текущего года начнет курсировать поезд "четырех столиц". Билет на поезд Рига-Вильнюс-Минск-Киев, который будет запущен с 28 сентября, будет стоить 59 евро.