Красный Крест направил 254 тонны гуманитарной помощи в "ДНР"

Так, через контрольные пункты въезда и выезда последовали автомобили с гуманитарным грузом. Отметим, что в гумпомощь входят продуктовые, гигиенические наборы, лекарственные препараты, медицинское оборудование и строительные материалы от Международного комитета Красного Креста.

В общем пограничники оформили груз общей массой более 254 тонн.

Кроме того, на прошлой недели организация направила 11 грузовиков с гуманитарной помощью на Донбасс, общим весом 80 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.