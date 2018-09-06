Красный Крест направил 254 тонны гуманитарной помощи в "ДНР"

В четверг шестого сентября Миссия Международного комитета Красного Креста направила на неподконтрольную часть Донбасса 15 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, через контрольные пункты въезда и выезда последовали автомобили с гуманитарным грузом. Отметим, что в гумпомощь входят продуктовые, гигиенические наборы, лекарственные препараты, медицинское оборудование и строительные материалы от Международного комитета Красного Креста.
В общем пограничники оформили груз общей массой более 254 тонн.
Кроме того, на прошлой недели организация направила 11 грузовиков с гуманитарной помощью на Донбасс, общим весом 80 тонн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.