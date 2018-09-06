Киев получит европейский мусороперерабатывающий завод через два года

Об этом, как стало известно KV, сегодня во время пресс-конференции заявил председатель правления ЧАО "Киевспецтранс" Андрей Грущинский (на фото).

По его словам, мощность завода по переработке должна быть не менее 450 тыс. тонн, ведь именно столько пятый полигон принимает ежегодно.

“Мы определили, что завод должен быть построен для переработки мусора по механико-биологической технологии. По этой технологии завод будет генерировать вторичное сырье, электричество и тепло из биомассы, компост, РДФ топливо, которое может использовать завод “Энергия”, или некоторые цементные заводы. Ориентировочная стоимость такого предприятия - 60 млн. евро.

Наше основное требование - строительство завода должен проводить европейская компания с опытом реализованных объектов в Европе, по европейским нормам и технологиям. Мы рассчитываем, что за два года вполне возможно запустить такой завод - полгода потребуется на разработку документации, полгода на изготовление оборудования и обустройства земельного участка и год на строительство и запуск завода”, - пояснил он.

При этом, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что Киев производит в год 1,2 млн тонн мусора и потому нуждается минимум в трёх таких заводах. Он пояснил, что мусор на 5 полигон прекратят возить только после того, как в Киеве построят мусороперерабатывающий завод.

“Относительно строительства завода по предложению “Киевспецтранса”, мы готовим соответствующее решение Киевсовета и эта процедура будет запущена. Сейчас идут консультации с европейскими компаниями относительно технологий и они уже начинают проектировать завод, чтобы не терять время”, - отметил Петр Пантелеев.

Андрей Грущинский отметил, что основным преимуществом их предложения для города является то, что риски связанные с экономической моделью будущего завода будут разделены с инвестором. При этом, город, по его словам, сможет полноценно контролировать себестоимость услуги переработки мусора и прогнозировать объемы переработки мусора, что является крайне необходимым для города, особенно после закрытия 5-го полигона.

“Мы одновременно обратились к ряду ведущих европейских компаний относительно предварительной разработки проекта. Заинтересовались в сотрудничестве немецкие и польские компании. Концепции заводов которые они разрабатывают будут отвечать всем современным европейским экологическим нормам и стандартам. Уже в ближайшее время мы сделаем презентацию для администрации города и общественности”, - отметил он.

* ПрАТ “Київспецтранс” (код ЄДРПОУ:02772037)