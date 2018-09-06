Европу атакует опасная болезнь

Об этом говорится в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости.

Больше всего случаев заболеваний зафиксировали в Италии, Сербии и Греции.

Лихорадка Западного Нила – опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Симптомы заболевания похожи на симптомы гриппа и включают лихорадку, головную боль и тошноту. У людей, у которых проявились признаки болезни, смертность может достигать 10%.

Как сообщал "УРА-Информ", жителей аннексированного Россией Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске. После кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.