За последнюю неделю количество заболевших корью резко снизилось

По состоянию на вторник, 4 сентября, по оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины корью заболели 436 человек.

Из них 214 взрослых и 222 ребенка. Как сообщил на своей страничке в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава, это на 18,9% меньше, чем на предыдущей неделе.

Согласно сообщению, с начала года корью заболели 30 363 человека - 12 440 взрослых и 17 923 ребенка.

Больше всего людей заболели корью во Львовской - всего 5913 человек: 1862 взрослых и 4051 ребенок, в Закарпатской - всего 3037 человек: 573 взрослых и 2464 ребенка, в Ивано-Франковской - всего 2785 человек: 793 взрослых и 1 992 ребенка, в Одесской - всего 2382 человека: 1201 взрослый и 1181 ребенок, в городе Киеве - всего 2122 человека: 1335 взрослых и 787 детей и Тернопольской области - всего 1628 человек: 634 взрослых и 994 ребенка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за предыдущую неделю в Украине корью заболели 538 человек. При этом 293 заболевших из общего количество, это дети.