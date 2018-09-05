08:56 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202866:Polishuk

Во вторник боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки вторник, 4 сентября, боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Во вторник боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ

При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков НВФ также применил противотанковые ракетные комплексы.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, в течение прошедших суток один боевик уничтожен и еще двое ранены.

В шатбе такше сообщили, что с начала текущих суток боевики открывали огонь в районе Водяного.

Утром враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 3 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной. Вместе с тем украинские Объединенные силы полностью ее контролировали. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял.


Поделиться
Читайте также:
 
Тайфун "Джеби" в Японии уже убил десять человек Под Киевом полиция изъяла коноплю на восемь миллионов гривен - ФОТО, ВИДЕО Пограничникам на админгранице с Крымом выдали средства химзащиты Украина вслед за Евросоюзом может отказаться от перехода на летнее время
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив