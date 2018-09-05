Во вторник боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ

При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков НВФ также применил противотанковые ракетные комплексы.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

По данным украинской разведки, в течение прошедших суток один боевик уничтожен и еще двое ранены.

В шатбе такше сообщили, что с начала текущих суток боевики открывали огонь в районе Водяного.

Утром враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 3 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной. Вместе с тем украинские Объединенные силы полностью ее контролировали. Боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял.