20:15 05.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100202939:Polishuk

В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около трех тысяч паломников - ВИДЕО

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло около трех тысяч паломников.

В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около трех тысяч паломников - ВИДЕО

Всего ожидается прибытие около 40 тысяч иностранных гостей, которые приедут праздновать Новый год по Иудейскому календарю. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, правоохранители уже начали мероприятия по обеспечению публичной безопасности в районе массового пребывания паломников.

Кроме того, в рамках сотрудничества завтра в Умань прибудут 20 израильских полицейских.

По словам заместителя главы Нацполиции, руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, он проверил работу рабочей группы оперативного штаба и сводного отряда и совершил обход места компактного проживания паломников.

Полицейские держат все под контролем. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. На сегодняшний день в Умань прибыло около трех тысяч паломников, - рассказал Фацевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники начали оформлять первых прибывших в Украину паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

В этом году празднования пройдут с 9 до 11 сентября.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны Пришло время Кремлю изменить свое поведение, - Порошенко Из-за химических выбросов в Армянске пострадали дети на Херсонщине В Украину приехали уже около трех тысяч хасидов
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив