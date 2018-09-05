В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыло уже около трех тысяч паломников - ВИДЕО

Всего ожидается прибытие около 40 тысяч иностранных гостей, которые приедут праздновать Новый год по Иудейскому календарю. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, правоохранители уже начали мероприятия по обеспечению публичной безопасности в районе массового пребывания паломников.

Кроме того, в рамках сотрудничества завтра в Умань прибудут 20 израильских полицейских.

По словам заместителя главы Нацполиции, руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, он проверил работу рабочей группы оперативного штаба и сводного отряда и совершил обход места компактного проживания паломников.

Полицейские держат все под контролем. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. На сегодняшний день в Умань прибыло около трех тысяч паломников, - рассказал Фацевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники начали оформлять первых прибывших в Украину паломников-хасидов, которые направляются в Умань на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

В этом году празднования пройдут с 9 до 11 сентября.