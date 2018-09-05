В Украину приехали уже около трех тысяч хасидов

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские держат все под контролем. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Всего на празднование Нового года по иудейскому календарю ожидается прибытие около 40 тысяч иностранных гостей.

Полицейские уже начали мероприятия по обеспечению общественной безопасности в районе массового пребывания паломников. Кроме того, в рамках сотрудничества завтра в Умань прибудут 20 израильских полицейских.

Как сообщал "УРА-Информ", в Черкасской области во вторник, 4 сентября, специалисты извлекли девять килограммов ртути. Это крупнейшая операция по демеркуризации, которая была проведена в этом году.