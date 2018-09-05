01:30 05.09.2018 | Общество | Новости
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В США стало популярным нижнее белье для домашних кур - ФОТО

Фермер из города Клермонт, американского штат Калифорния, Джули Бейкер, изобрела подгузники для своих кур.

В США стало популярным нижнее белье для домашних кур - ФОТО

Она держит птиц в доме в качестве домашних любимцев. Как пишет издание HuffPost Weird News, Бейкер рассказала, что ее птички могли частенько портить ковер или мебель в доме. Поэтому она собственноручно изготовила первые подгузники, которые закрывают хвост курам и не позволяют им ходить под себя.

Куриный памперс поддерживает резинка, а фиксировать его можно с помощью веревки, что завязывается на груди птицы.

Все хотели узнать, где мы их получили - и начались заказы. У меня много клиентов, которые постоянно держат цыплят в доме, и они в восторге от подгузников , - сказал Бейкер.

Подгузники доступны в различных цветах - "океанический синий", "попугаевых зеленый" и "фиолетовая ржавчина".

Купить один такой пасперс можно за 12.50 долларов на сайте компании Бейкер Pampered Poultry, где можно найти куриные ботинки и другие аксессуары для птиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины " взяло на работу" кота по кличке Амбассадор. Об этом в среду, 27 декабря, в своем Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев. По его словам, только что назначен новый Посол и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор.


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