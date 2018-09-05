В среду в Украине станет прохладнее

Поэтому почти на всей территории страны увеличится облачность, однако над территорией Украины продолжит господствовать теплый воздух. Вместе с тем дневная температура немножко снизится.

В целом по стране осадков не предвидится, лишь в западных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 24-29 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины ночью местами кратковременный дождь, днем местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 жарких градусов.

На севере страны в среду сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 11-18 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 23-29 градусов со знаком плюс.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На востоке Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, в Луганской области 9-14 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-29 градусов.

На юге страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В Крыму сегодня также сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

Народный прогноз: 5 сентября отмечается день святого Луппа. Погоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя; если журавли полетят низко - зима будет теплая; полетят высоко - холодная; если летят низко, быстро, молчком - можно ждать скорого ненастья.